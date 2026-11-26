РФ атакувала Київ / © Associated Press

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Унаслідок російської атаки на Київ ввечері 26 листопада травмувалися четверо людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, внаслідок ворожого удару постраждали четверо мешканців столиці.

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«Четверо постраждалих у Києві внаслідок атаки ворога», — повідомив очільник міста.

Двох поранених медики доправили до лікарні. Стан обох госпіталізованих оцінюють як тяжкий.

«Наразі обидва поранених — у тяжкому стані. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно», — уточнив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві пізно ввечері, 25 листопада, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Білу Церкву та район у Київській області.

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