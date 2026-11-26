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- Київ
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Ракетна атака на Київ: четверо постраждалих, двоє людей у тяжкому стані
Двох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.
Унаслідок російської атаки на Київ ввечері 26 листопада травмувалися четверо людей.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, внаслідок ворожого удару постраждали четверо мешканців столиці.
«Четверо постраждалих у Києві внаслідок атаки ворога», — повідомив очільник міста.
Двох поранених медики доправили до лікарні. Стан обох госпіталізованих оцінюють як тяжкий.
«Наразі обидва поранених — у тяжкому стані. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно», — уточнив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Києві пізно ввечері, 25 листопада, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Білу Церкву та район у Київській області.