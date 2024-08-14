В центре Киева в кафе взорвалась учебная граната – Кличко

В результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.
В Киеве, в одном кафе на улице Рейтарской, взорвали гранату.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.
Позже мэр уточнил, что на улице Рейтарской, в одном из кафе, из-за срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Потерпевших и разрушений нет.
По информации СМИ, обучающую гранату дал одному из гостей официант. Тот принял ее за сувенир, покрутил в руках, в результате чего она взорвалась.
Ранее сообщалось, что в Херсоне мужчина бросил гранату у людей на площадке возле магазина.
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