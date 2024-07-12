У Києві чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: як його покарали (фото)

Злочинець був неодноразово судимий за майнові злочини та хуліганство, він – уродженець Луганщини 1998 року народження.

Чоловік, який кинув гранату біля будинку у Дніпровському районі Києва, перебуватиме за гратами три з половиною роки.

Про це повідомила поліція Києва.

Порушник навмисно намагався налякати знайомого, з яким тривалий час конфліктував. Під час затримання правоохоронці вилучили у нього ще одну гранату.

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Нагадаємо, що подія сталася у вересні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці у Дніпровському районі поблизу багатоповерхових будинків невідомий кинув вибуховий предмет. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили залишки гранати "Ф-1". Під час подальших розшукових заходів оперативники встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів та хуліганства уродженець Луганщини, 1998 року народження. Також, під час затримання поліцейські вилучили у зловмисника гранату "Ф-1" із запалом.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час затримання поліцейські вилучили у зловмисника гранату Ф-1 із запалом / Фото: Національна поліція України

Дніпровський райсуд Києва оголосив порушнику вирок у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві, в районі житлового масиву на Нивках чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку. За словами мешканців багатоповерхівки 9 червня ввечері поблизу одного з під’їздів у траві виникла вирва від вибуху.

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