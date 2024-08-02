У Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку: дружина загинула, сина поранено (фото)

Слідчі зʼясували, що 57-річний чоловік був п'яним.
У Білій Церкві на Київщині чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Днями до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з приватних будинків у місті Біла Церква. Слідчі зʼясували, що 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5" в одній з кімнат будинку, де і стався конфлікт. У результаті події, усі учасники отримали тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм та осколкових поранень різних частин тіла. На жаль, під час реанімаційних заходів померла дружина фігуранта. 36-річний син зловмисника знаходиться у стабільному стані", – розповіли у поліції.
Правоохоронці затримали та помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру, за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця.
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