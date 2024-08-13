На Київщині мотоцикліст збив 10-річного хлопчика на велосипеді: деталі, фото

З підозрою на перелом нижньої щелепи дитину ушпиталити до місцевої лікарні, водій мотоцикла отримав травму руки.
На Київщині 36-річний мотоцикліст збив 10-річного хлопчика на велосипеді.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Днями, у селищі Рокитне, 36-річний молоцикліст здійснив наїзд на дитину. Попередньо слідчі зʼясували, що байкер не впорався з керуванням та зіткнувся із попутним велосипедом, за кермом якого перебував 10-річний хлопчик", – повідомили у поліції.
Які наслідки
З підозрою на перелом нижньої щелепи хлопчика ушпиталити до місцевої лікарні.
Водій мотоцикла отримав травму руки.
Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості.
Нагадаємо, у Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив десятки машин.
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