На Київщині мотоцикліст збив 10-річного хлопчика на велосипеді: деталі, фото

З підозрою на перелом нижньої щелепи дитину ушпиталити до місцевої лікарні, водій мотоцикла отримав травму руки.

На Київщині 36-річний мотоцикліст збив 10-річного хлопчика на велосипеді.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Днями, у селищі Рокитне, 36-річний молоцикліст здійснив наїзд на дитину. Попередньо слідчі зʼясували, що байкер не впорався з керуванням та зіткнувся із попутним велосипедом, за кермом якого перебував 10-річний хлопчик", – повідомили у поліції.

Які наслідки

З підозрою на перелом нижньої щелепи хлопчика ушпиталити до місцевої лікарні.

У ДТП постраждав 10-річний хлопчик / Фото: Поліція Київської області

Водій мотоцикла отримав травму руки.

Водій мотоцикла травмував руку / Фото: Поліція Київської області

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Нагадаємо, у Києві трамвай без водія зʼїхав згори та протаранив десятки машин.

У Києві сталася незвична ДТП - трамвай без водія зʼїхав згори та на своєму шляху протаранив десятки машини

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