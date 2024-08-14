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Вночі безпілотники атакували Київську область: що відомо

Вночі безпілотники атакували Київську область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Потерпілих немає.

Вночі 14 серпня армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Тривогу в регіоні оголошували двічі. 

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Окрім того, минулося без потерпілих. Втім, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежу було ліквідовано.

Як повідомлялося, також цієї ночі росіяни вдарили дронами по Житомирській областіПід удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

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