У Києві затримали чоловіка, який продавав гранатомети через інтернет

У Києві затримали чоловіка, який займався незаконним продажем ручних гранатометів через інтернет і відправляв їх поштою покупцям. За даними слідства, 40-річний уродженець столиці організував злочинну схему з продажу протитанкових гранатометів через спеціалізовані сайти.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Підозрюваний спочатку розмістив оголошення про продаж гранатомета АТ-4, встановивши ціну на рівні 40 тисяч гривень. Один з покупців погодився на умови та частково переказав гроші на банківську картку продавця. Після цього залишок суми було передано через пошту, коли покупець отримав зброю.

Зловмисник не зупинився на цьому і незабаром уклав угоду з іншим клієнтом, який придбав у нього ще один гранатомет, оснащений протитанковими гранатами РПГ АТ-4. І цього разу продавець використав поштові послуги для доставки зброї покупцеві.

Правоохоронні органи, які отримали інформацію про незаконний продаж зброї, організували спецоперацію, в ході якої зловмисника затримали "на гарячому". Затримання було проведено відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає затримання особи без рішення суду, якщо її застали під час вчинення злочину або відразу після нього.

Чоловіку було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, і зараз слідчі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тим часом триває досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці намагаються встановити походження зброї та боєприпасів, які були використані в незаконному обігу.

Цей інцидент підкреслює серйозність проблеми незаконного обігу зброї в Україні, особливо в умовах триваючого військового конфлікту. Правоохоронні органи продовжують боротися з такими злочинами, аби запобігти можливим трагічним наслідкам від використання незаконної зброї.

Нагадаємо, у Херсоні СБУ та поліція затримали настоятеля храму УПЦ (МП), який підпільно продавав зброю та боєприпаси, залишені окупантами.