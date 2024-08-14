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У Києві спалахнула пожежа: в небо піднімається чорний дим (відео)

У Києві спалахнула пожежа: в небо піднімається чорний дим (відео)

Пожежа у Києві 14 серпня Фото: Хрещатик.News

Загоряння сталося у Дарницькому районі.

У Києві спалахнула пожежа у Дарницькому районі. Фото з чорним димом над будинками публікують у соціальних мережах.

Як розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва, загорілося сміття на вулиці Привокзальній.

"Зайнялося сміття на площі приблизно 70 квадратних метрів, біля недобудованої будівлі Дарницького вокзалу. Пожежні вже працюють на місці, локалізували загорання", - повідомили столичні рятувальники.

Днями у Києві вже гасили пожежу на вулиці Юрія Шумського. Загоряння тоді сталося у квартирі на 21 поверсі 25-поверхового будинку.

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