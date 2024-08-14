У Києві спалахнула пожежа: в небо піднімається чорний дим (відео)

Загоряння сталося у Дарницькому районі.
У Києві спалахнула пожежа у Дарницькому районі. Фото з чорним димом над будинками публікують у соціальних мережах.
Як розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва, загорілося сміття на вулиці Привокзальній.
"Зайнялося сміття на площі приблизно 70 квадратних метрів, біля недобудованої будівлі Дарницького вокзалу. Пожежні вже працюють на місці, локалізували загорання", - повідомили столичні рятувальники.
Днями у Києві вже гасили пожежу на вулиці Юрія Шумського. Загоряння тоді сталося у квартирі на 21 поверсі 25-поверхового будинку.
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