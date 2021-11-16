Стало відомо, що зведуть на місці Льодового стадіону у Києві

Стало відомо, що зведуть на місці Льодового стадіону у Києві

Київський Льодовий стадіон – перший в Україні спортивний комплекс просто неба, збудували його у 1975 році.

Стало відомо, що зведуть на місці Льодового стадіону у Києві.

За результатами тендеру, що відбувся 8 листопада в режимі онлайн, стало відомо, що Гарантований покупець "Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон" Міністерства молоді та спорту виграв ремонт у ТОВ "Техно Стиль Груп" на суму 95, 47 мільйонів гривень. Ціна угоди виявилася меншою на 6% від очікуваної (101,49 мільйона гривень).

Про це пише "Перший діловий телеканал".

Згідно з договором, переможець тендеру зобов’язується виконати низку робіт з облаштування нових тенісних кортів, зробити капітальний ремонт, у тому числі й адміністративної будівлі, відремонтувати інженерні мережі, дороги та майданчики.

Також очікується облаштування нового штучного багатошарового покриття кортів, а до них провідний перекритий перехід. Корти накриють металевим каркасом із подальшим утепленням.

Заплановано і придбання нового обладнання.

Таким чином, замість Льодового стадіону на проспекті Глушкова, 9, зведуть Національний тенісний центр.

Київський Льодовий стадіон – перший в Україні спортивний комплекс просто неба. Збудували його у 1975 році.

Нагадаємо, на днях стало відомо, що відбувається з мостом Патона у Києві.

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