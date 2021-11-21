Під Києвом сп'яніла водійка спричинила подвійну ДТП і заснула в салоні: фото, відео

За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає.
У Київській області увечері в суботу, 20 листопада, у місті Вишневе сп'яніла водійка Mazda спричинила подвійну дорожньо-трнспортну пригоду і заснула в салоні.
Про це повідомляють "Київ Оперативний" і "dtp.kiev.ua".
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Київська. Кермувальниця нібито на швидкості в'їхала в маршрутку, а потім у фуру.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок аварії немає. На місці події працюють правоохоронці.
Раніше у Львові маршрутка збила двох жінок, які йшли зеброю. Водій після наїзду не кинувся надавати пішоходам допомогу, а рушив далі, потягнувши за собою одну з потерпілих. Вона загинула.
Читайте також:
- Під Дніпром сталася масштабна ДТП з фурами, є постраждалий (фото та відео)
- В автотрощі у Львівській області загинула 12-річна дівчинка, ще двоє дорослих важкотравмовані: відео
- Масштабна ДТП у Запоріжжі: від удару у маршрутки зім'яло передню частину, біля місця аварії – досі серветки та бинти