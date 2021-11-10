"Молюся, щоб не впав": мер Києва про стан мосту Патона

"Молюся, щоб не впав": мер Києва про стан мосту Патона

Реконструкцію мосту оцінили у понад 500 мільйонів доларів.

Мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу.

Про це у програмі "В гостях у Дмитра Гордона" розповів мер столиці Віталій Кличко.

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Кличко наголосив, що він кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

За словами очільника міста, Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.

Експерти оцінили ремонт моста Патона щонайменше у 500 мільйонів доларів. Наразі влада столиці не може виділити такі кошти, забезпечивши водночас нормальне життя Києва.

Загалом у столиці перебуває в аварійному стані 70 мостів. 30 з них вже реконструювали.

За словами міського голови, автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом мають запустити до кінця цього року. Принаймні так Кличку казав його профільний заступник. Мер також наголосив, що наступного року робітники мають побудувати з'їзд з моста на вулиці Бальзака та Алішера Навої.

Варто зауважити, що мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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