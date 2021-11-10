Потяг Інтерсіті "Київ-Харків" на смерть збив жінку на станції "Березань": фото

Потяг Інтерсіті "Київ-Харків" на смерть збив жінку на станції "Березань": фото

Від отриманих травм 47-річна жителька міста Березань загинула.

Потяг Інтерсіті "Київ-Харків" збив жінку на станції "Березань".

Від отриманих травм 47-річна жителька міста Березань загинула.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Поліцейські Броварщини встановлюють обставини загибелі жінки на залізничній станції "Березань". 9 листопада, близько 11-ї години, до поліції надійшло повідомлення про те, що швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" збив жінку", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Броварах водій Volkswagen Transporter збив на смерть пішохода. Зі слів керманича, чоловік перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

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