Затягував будівництво мосту: Кличко звільнив заступника голови КМДА

Тепер столичний голова має намір змінити менеджера проекту.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це мер столиці написав на своїй сторінці у соцмережі.

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"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року “поїде”. Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат”, — підкреслив Віталій Кличко.

Він також додав, що його заступник, котрий відповідає за будівництво об'єкта, не зміг раціонально організувати роботи. Тепер столичний голова має намір змінити менеджера проекту.

"Я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, — Олександра Густєлєва", — акцентував Кличко.

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