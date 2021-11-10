У “Софії Київській” археологи знайшли унікальний хрест

Знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття.

У “Софії Київській” археологи знайшли унікальний енколпіон (хрест-реліктарій).

Знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття.

Про це повідомив археолог Тимур Бобровський у Facebook.

За словами Бобровського, розкопки завжди на завершення балують чимось надзвичайним археологів, які старанно працювали та шанобливо ставилися до давнини.

"Сьогодні свою особливу відзнаку "отримав" Вячеслав Гайдук, знайшовши бронзовий енколпіон (хрест-релікварій)", - зазначив Бобровський.

Археолог наголосив, що це ледь не перший цілий екземпляр з території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень.

Софія Київська - не просто гарний храм, а й одна з небагатьох споруд домонгольського періоду, яка дійшли до нашого часу. Її сміливо можна вважати колискою української культури, державності та історії.

Нагадаємо, у Київській області археологи знайшли три стоянки людей, яким понад 10 тисяч років. Останки древніх жителів виявили під час обстеження територій перед будівництвом великої кільцевої дороги навколо столиці.

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