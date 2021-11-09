У Києві водій таксі вилетів з дороги, перекинувся і влетів у припарковані автівки: відео

Деталі та причини аварії уточнює поліція.

Серйозна аварія сталася із водієм таксі у Києві: він вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.

ДТП сталася у Дарницькому районі Києва на проспекті Бажана.

Про це повідомив паблік "Оперативний".

Деталі та причини аварії уточнює поліція.

Ще одна серйозна ДТП сталася із таксистом служби #Bolt - він вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки. Деталі щодо причин аварії уточнюються. Київ, проспект Бажана Опубліковано Оперативний Вівторок, 9 листопада 2021 р.

Нагадаємо, у Києві пішохід напідпитку викрав автобус "Богдан". Чоловік скористався відсутністю водія громадського транспортного засобу, сів за кермо та поїхав, поки його не зупинили патрульні поліцейські. Порушникові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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