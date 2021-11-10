В "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный крест

Находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.
В "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный энколпион (крест-реликторий).
Находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.
Об этом сообщил археолог Тимур Бобровский в Facebook.
По словам Бобровского, раскопы всегда на последнее балуют чем-то чрезвычайным археологов, которые усердно работали и уважительно относились к древности.
"Сегодня свое особое отличие "получил" Вячеслав Гайдук, найдя бронзовый энколпион (крест-реликварий)", — отметил Бобровский.
Археолог подчеркнул, что это едва ли не первый экземпляр с территории Софии Киевской за все десятилетия ее исследований.
София Киевская – не просто красивый храм, но одно из немногих сооружений домонгольского периода, дошедшее до нашего времени. Ее смело можно считать – колыбелью украинской культуры, государственности и истории.
Напомним, в Киевской области археологи нашли три стоянки людей старше 10 тысяч лет. Останки древних жителей были обнаружены во время обследования территорий перед строительством большой окружной дороги вокруг столицы.