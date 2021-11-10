Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 листопада

Загалом у столиці підтверджено 272 768 випадків COVID-19.
Станом на ранок 10 листопада у Києві зафіксовано 1740 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 536 випадків більше, ніж 9 листопада (1204 випадки коронавірусу). Кількість померлих за добу збільшилась до 73 випадків - це сумний антирекорд, такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
Загалом у столиці підтверджено 272 768 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 236 151 людина (975 за добу)
- померли 6 677 людей (73 за добу)
У Київській області зафіксовано 158 929 випадків COVID-19 (1016 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 137 598 людей (648 за добу)
- померли 3 588 людей (40 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також:
- Ефективність третьої дози вакцини Pfizer від COVID-19 становить 96 відсотків
- Чи впливає вакцина від коронавірусу на чоловічу потенцію: лікарка відповіла
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище
- В одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку: відео
- Блогерка-антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни - один народ: відео