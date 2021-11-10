Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 листопада

Загалом у столиці підтверджено 272 768 випадків COVID-19.

Станом на ранок 10 листопада у Києві зафіксовано 1740 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 536 випадків більше, ніж 9 листопада (1204 випадки коронавірусу). Кількість померлих за добу збільшилась до 73 випадків - це сумний антирекорд, такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

Загалом у столиці підтверджено 272 768 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 236 151 людина ( 975 за добу)

людина ( за добу) померли 6 677 людей (73 за добу)

У Київській області зафіксовано 158 929 випадків COVID-19 (1016 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 137 598 людей ( 648 за добу)

людей ( за добу) померли 3 588 людей (40 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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