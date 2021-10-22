Під Києвом археологи знайшли рештки поселень людей, яким понад 10 тисяч років

Під Києвом археологи знайшли рештки поселень людей, яким понад 10 тисяч років

Тут жили племена первісних мисливців.

У Київській області археологи знайшли три стоянки людей, яким понад 10 тисяч років. Останки древніх жителів виявили під час обстеження територій перед будівництвом великої кільцевої дороги навколо столиці.

Про це повідомили в науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба".

За даними істориків, стоянку людей датують часом фінального палеоліту. Після того, як відійшли льодовики, почалося заселення широких полів від Англії до Верхнього Дніпра. Тут жили племена первісних мисливців.

“Про те, що колись на цьому місці були тимчасові поселення нині свідчать віднайдені вироби з кременю. Поки що це декілька знарядь праці. Однак вже незабаром археологи сподіваються на вагоміші знахідки. Під час обстеження лише першої ділянки археологи виявили та нанесли на карти 15 нових об’єктів археології”, — розповіли в науково-дослідному центрі.

Нагадаємо, що під Львовом археологи розкопали старовинні римські срібні монети: три срібних і один фальшивий субератний денарій.

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