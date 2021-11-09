У Фастові двоє хлопців замурували сторожа і викрали сейф: фото, відео

Вражає молодий вік крадіїв - 21 і 22 роки.

У Київській області двоє хлопців замурували сторожа і викрали сейф.

8 листопада молодики з пейнтбольними автоматами вдерлися до підприємства у Фастові, зрізали болгаркою навісний замок і забрали готівку.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

"Готувались, підкрадались, чекали моменту - кадри з відео скоєння цього злочину чимось нагадують гру, втім, за такі "пустощі" зловмисникам нині загрожує до 6 років позбавлення волі. Вражає і молодий вік крадіїв - 21 і 22 роки. І хоча хтось може назвати цей дует початківцями у кримінальному світі, характер і підготовка до скоєння злочинів свідчить про протилежне. Під час обшуків у зловмисників виявили газові пістолети, відмички і ще безліч майна та електроінструментів, походження яких молодики так і не змогли пояснити", - повідомив Нєбитов.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Вівторок, 9 листопада 2021 р.

Як стало відомо, перед скоєнням крадіжки у Фастов, хлопці пограбували і магазин у селі Велика Снітинка.

Наразі поліція перевіряє причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Нагадаємо, під Києвом згорів будинок популярного блогера. У нічному підпалі орендованої оселі підозрюють двох молодиків із Одеської області.

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