"Молюсь, чтобы не упал": мэр Киева о состоянии моста Патона

Реконструкцию моста оценили более чем в 500 миллионов долларов.
Мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода.
Об этом в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Кличко подчеркнул, что он каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.
По словам главы города, Киеву недостаточно денег для реализации многих проектов. В частности – для одновременной реконструкции мостов, строительства метро и ремонта дорог.
Эксперты оценили ремонт моста Патона не менее, чем в 500 миллионов долларов. В настоящее время власти столицы не могут выделить такие средства, обеспечив одновременно нормальную жизнь Киева.
В столице находится в аварийном состоянии 70 мостов. 30 из них уже реконструировали.
По словам городского головы, автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту должны запустить до конца этого года. По крайней мере, так Кличко уведомил его профильный заместитель. Мэр также подчеркнул, что в следующем году рабочие должны построить съезд с моста на улице Бальзака и Алишера Навои.
Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.
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