У Києві учні молодших класів поки що навчатимуться дистанційно — Кличко

У Києві учні молодших класів поки що навчатимуться дистанційно — Кличко

Наступного тижня учні молодших класів будуть ще вдома.

У Києві учні молодших класів школи наступного тижня за парти ще не повернуться. Знання вони продовжать здобувати онлайн.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав мер столиці Віталій Кличко.

“Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1—4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі”, — підкреслив міський голова.

Він також додав, що сьогодні у столичних лікарнях перебувають 85 дітей із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Четверо неповнолітніх — у реанімації.

“Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада”, — наголосив Віталій Кличко.

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