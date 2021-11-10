У Києві учні молодших класів поки що навчатимуться дистанційно — Кличко

Наступного тижня учні молодших класів будуть ще вдома.
У Києві учні молодших класів школи наступного тижня за парти ще не повернуться. Знання вони продовжать здобувати онлайн.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав мер столиці Віталій Кличко.
“Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1—4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі”, — підкреслив міський голова.
Він також додав, що сьогодні у столичних лікарнях перебувають 85 дітей із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Четверо неповнолітніх — у реанімації.
“Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада”, — наголосив Віталій Кличко.
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