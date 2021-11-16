Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве

Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве

Киевский Ледовый стадион – первый в Украине спортивный комплекс под открытым небом, построили его в 1975 году.

Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве.

По результатам тендера, состоявшегося 8 ноября в режиме онлайн, стало известно, что Гарантированный покупатель "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" Министерства молодежи и спорта выиграл ремонт у ООО "Техно Стиль Груп" на сумму 95,47 миллионов. Цена сделки оказалась меньше на 6% от ожидаемой (101,49 миллиона гривен).

Об этом пишет Первый деловой телеканал.

Согласно договору, победитель тендера обязуется выполнить ряд работ по обустройству новых теннисных кортов, произвести капитальный ремонт, в том числе и административного здания, отремонтировать инженерные сети, дороги и площадки.

Также ожидается обустройство нового искусственного многослойного покрытия кортов, а к ним ведущий перекрытый переход. Корты накроют металлическим каркасом с последующим утеплением.

Запланировано и приобретение нового оборудования.

Таким образом, вместо Ледового стадиона на проспекте Глушкова, 9, построят Национальный теннисный центр.

Киевский Ледовый стадион – первый в Украине спортивный комплекс под открытым небом. Построили его в 1975 году.

Напомним, на днях стало известно, что происходит с мостом Патона в Киеве.

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