У Києві дерево на смерть причавило 35-річну жінку: що відомо

Загибла була дружиною настоятеля храму Преображення Господнього.
У Києві в суботу, 20 листопада, під час пориву вітру дерево на смерть причавило 35-річну жінку.
Про це повідомляється на Facebook-сторіці храму Єрусалимської ікони Богородиці.
Зазначається, що інцидент стався під час хресного ходу до престольного свята у церкві святого мученика Валерія Мелітінського на Гідропарку.
Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці.
"Під час хресного ходу під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років, - йдеться у повідомленні. - У батюшки залишилося четверо дітей".
Раніше кияни у соцмережах повідомляли про справжній деревопад, внаслідок якого постраждали декілька автомобілів. Також у Мережі оприлюднили відеоролик, як на Великій Васильківській сильний вітер зірвав з даху будинку і поніс на дорогу металевий лист.
Як повідомлялося, в очікуванні поривів вітру 15-20 м/с у столиці оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Братья и сестры! У настоятеля храма Преображения Господня, что на Вырлице, протоиерея Сергия Коцаря погибла матушка....Опубліковано Храм Иерусалимской иконы Богородицы Киев Субота, 20 листопада 2021 р.
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