У Києві дерево на смерть причавило 35-річну жінку: що відомо

У Києві дерево на смерть причавило 35-річну жінку: що відомо

Загибла була дружиною настоятеля храму Преображення Господнього.

У Києві в суботу, 20 листопада, під час пориву вітру дерево на смерть причавило 35-річну жінку.

Про це повідомляється на Facebook-сторіці храму Єрусалимської ікони Богородиці.

Зазначається, що інцидент стався під час хресного ходу до престольного свята у церкві святого мученика Валерія Мелітінського на Гідропарку.

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Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці.

"Під час хресного ходу під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років, - йдеться у повідомленні. - У батюшки залишилося четверо дітей".

Раніше кияни у соцмережах повідомляли про справжній деревопад, внаслідок якого постраждали декілька автомобілів. Також у Мережі оприлюднили відеоролик, як на Великій Васильківській сильний вітер зірвав з даху будинку і поніс на дорогу металевий лист.

Як повідомлялося, в очікуванні поривів вітру 15-20 м/с у столиці оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Братья и сестры! У настоятеля храма Преображения Господня, что на Вырлице, протоиерея Сергия Коцаря погибла матушка.... Опубліковано Храм Иерусалимской иконы Богородицы Киев Субота, 20 листопада 2021 р.

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