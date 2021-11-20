Під Києвом автівки пів години стояли на переїзді: п'яний "володар шлагбауму" просто заснув (відео)

Під Києвом автівки пів години стояли на переїзді: п'яний "володар шлагбауму" просто заснув (відео)

Водії повідомили про інцидент у поліцію.

Під Києвом десятки автівок пів години стояли на переїзді у черзі. А все тому, що п'яний "володар шлагбауму" просто заснув.

Подія сталася на залізничному переїзді у старій Боярці.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

"30 хвилин десяки автівок стояли на переїзді в старій Боярці, залізничного транспорту не було…Терпець увірвався, пішли в будку залізничника і виявили, що він п’яний просто заснув… "Укрзалізниця", може щось зробите з цим переїздом?", - йдеться у дописі

Водії поінформували поліцію Київської області про інцидент, бо "володар шлагбауму" може наступного разу його не закрити у потрібний момент.

Нагадаємо, у Житомирській області жінка, доньку якої збив потяг, виграла позов проти "Укрзалізниці".

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