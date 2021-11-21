Душив нашийником і накинувся на перехожу: у Києві жінки врятували собаку від шкуродера

Душив нашийником і накинувся на перехожу: у Києві жінки врятували собаку від шкуродера

Зловмисник посеред вулиці й накинувся на перехожу.

У Шевченківському районі Києва шкуродер душив свого собаку нашийником й бив ключами, а коли тварину намагалася захистити небайдужа перехожа - накинувся й на неї.

Про це йдеться в повідомленні спільноти "Київ Оперативний".

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Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Турчина, 4/2. Там зловмисник підняв свого собаку за нашийник, тим самим його душив, і бив ключами. Небайдужа жінка підбігла і почала просити відпустити собаку, але чоловік почав бити й її.

Дівчина-оператор, яка була свідком події, викликала поліцію. Утім, зловмисник втік ще до прибуття копів, проте його вдалося наздогнати правоохоронцям.

"Авторка кадрів, разом із жінкою з відео, почали за ним стежити, коли він пройшов і побачив, що за ним ідуть, почав обертатися і щось нам кричати. Увесь цей час авторка був на зв'язку з поліцією, коли вони приїхали за місцем призначення, там нікого не було. Коли ми з ними зустрілися - вона показала відео і вказала на потерпілу, яка пішла за чоловіком. Поліцейські його наздогнали, але чим закінчилось – невідомо", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці вулицею розкидали шкірки мертвих песиків.

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