Стало відомо, хто командував ударом по "Охматдиту"

Українські правоохоронці разом з Міжнародним кримінальним судом розробили план розслідування російських воєнних злочинів в Україні.
СБУ та ОГП оголосили заочну підозру російському генерал-лейтенанту, який командував ракетним обстрілом медичного корпусу лікарні "Охматдит" у Києві. На момент обстрілу він був командувачем дальньої авіації ВПС РФ.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
"Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит", де перебували понад 600 дітей. Сьогодні, на місці цього удару, хочу повідомити, що Офіс генерального прокурора разом зі слідчими СБУ встановив одну з осіб, причетних до організації та здійснення цього воєнного злочину", - сказав він.
Він зазначив, що їхня робота планується ретельно і у них є чіткий план. Наразі працюють робочі групи за різними напрямками. Головне, що їхня команда щодня взаємодіє з командою Міжнародного кримінального суду (МКС). Слідчі та прокурори постійно працюють як з польовим офісом МКС в Україні, так і з командою МКС у Гаазі, і це відбувається без перерви.
Як повідомили джерела одного з ЗМІ, ім'я цього генерала Сергій Кобилаш.
Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ З "ОХМАТДИТОМ": де гроші, які українці задонатили на відновлення дитячої лікарні?!
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