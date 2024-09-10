Стало відомо, хто командував ударом по "Охматдиту"

СБУ та ОГП оголосили заочну підозру російському генерал-лейтенанту, який командував ракетним обстрілом медичного корпусу лікарні "Охматдит" у Києві. На момент обстрілу він був командувачем дальньої авіації ВПС РФ.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит", де перебували понад 600 дітей. Сьогодні, на місці цього удару, хочу повідомити, що Офіс генерального прокурора разом зі слідчими СБУ встановив одну з осіб, причетних до організації та здійснення цього воєнного злочину", - сказав він.

Він зазначив, що їхня робота планується ретельно і у них є чіткий план. Наразі працюють робочі групи за різними напрямками. Головне, що їхня команда щодня взаємодіє з командою Міжнародного кримінального суду (МКС). Слідчі та прокурори постійно працюють як з польовим офісом МКС в Україні, так і з командою МКС у Гаазі, і це відбувається без перерви.

Як повідомили джерела одного з ЗМІ, ім'я цього генерала Сергій Кобилаш.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ З "ОХМАТДИТОМ": де гроші, які українці задонатили на відновлення дитячої лікарні?!

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