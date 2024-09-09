Голова Бучанського ТЦК "схопив" нову підозру від СБУ: що цього разу

Суд відпустив військкома під мійльйон гривень застави за першою підозрою, але той не зміг війти на волю, бо отримав нову підозру від СБУ.

СБУ оголосила керівнику Бучанського районного ТЦК та СП нову підозру – у незаконному збагаченні. Це сталося одразу після внесення посадовцем застави за попередньою підозрою.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Як заявили у Службі безпеки, вони викрили нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського ТЦК. У спецслужбі нагадали, що у серпні 2024 року начальник військкомату був затриманий за підозрою в організації схем для ухилянтів.

За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуків вдома та в автомобілях фігурантів було знайдено понад 1,2 млн дол. Майже половину цієї суми виявили у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін вдома у посадовця Бучанського ТЦК.

Після затримання військкома суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн. Але одразу після внесення відповідної суми застави слідчі СБУ повідомили начальнику ТЦК про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю.

"Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн", – йдеться в заяві СБУ.

Триває розслідування. Начальнику ТЦК загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що СБУ затримала начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК в Київській області, які заробили на ухилянтах понад 1 млн дол. Бучанському військкому та двом його спільникам було повідомлено про підозри у:

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

неправомірній вигоді, наданій службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

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