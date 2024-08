Журналісти з’ясували, на що "Охматдит" планує витратити ще 14 млн грн: чи це доцільно

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Столична компанія "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма натендерила 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Зараз "Охматдит" планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову "консультації з питань залучення підрядних організацій".

Олег Васеньов – це той самий експерт, якому "Охматдит" одразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту". Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Також фірма "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, повідомила, що після атаки вже встигла за свій рахунок відремонтувати операційні, і на них не треба було закладати ремонтні обсяги будматеріалів. "Ріола" пропонувала виконати роботи за 179 млн грн, однак її пропозицію замовник проігнорував, та обрав переможцем запорізьку фірму "Буд-технолоджі" з дорожчою пропозицією за 307 млн грн.

Після того скандалу приватний конкурс благодійного фонду "Охматдит" вирішили скасувати, гроші благодійників перерахувати у держбюджет і відповідно оголосити новий тендер у системі "Прозорро".

Якби приватний конкурс завершився підписанням угоди з "Буд-технолоджі", то послуги Васеньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн коштували б близько 4% від ціни будівельного контракту 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ).

Що ще замовляють Васеньову за 9 млн грн

Технічний нагляд у виконанні "Ік-Проєкт" передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.

Київською "Ік-Проєкт" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. Вона також володіє Консорціумом "Україна – андасат – Ізраїль", який створений в липні 2023 року. Учасником з боку України є "Ік-Проєкт", а з боку Ізраїлю дві компанії: "Клік Нікайон ВеТіпауль БеАцафот" (англійською "Click Cleaning and Flood Treatment Ltd.") і "Ахзака ВеНігуль Мевнім Давид Міллер" (англійською "Buildings and Building Management David and Miller Ltd."). Консорціум відомий тим, що здійснюватиме технічний нагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконує турецька компанія за 444,24 млн грн.

З 2016 року "Ік-Проєкт" натендерив 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

Нагадаємо, через скандал довкола столичного "Охматдиту" буде проведений новий тендер на відбудову нового корпусу лікарні. На усі бюрократичні процедури піде понад 20 днів. Строки надзвичайно стислі, бо роботи треба починати до холодів. Також буде створена наглядова рада, до якої увійдуть 6 найбільших донорів, пацієнтські організації будівельники.

