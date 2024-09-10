На Київщині було врятоване ціле село: що трапилось

На Київщині рятувальники запобігли пожежі, яка могла знищити ціле село.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією надзвичайників, у Вишгородському районі біля села Мар'янівка загорілася суха трава на відкритій території. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився на сотні метрів, охопивши поля, кущі та городи.

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

Під загрозою опинилися приватні будинки, ферма з тваринами та місцева школа. Завдяки оперативним діям рятувальників із трьох областей пожежу вдалося загасити на площі 2,8 гектара.

Нагадаємо, у Харківській області через велику пожежу було пошкоджено близько 250 будинків, і понад 600 людей довелося евакуювати.

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