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На Київщині було врятоване ціле село: що трапилось

На Київщині було врятоване ціле село: що трапилось

Через пожежу майже не згоріло ціле село / ДСНС України

Пожежа могла охопити приватні будинки, ферму та місцеву школу.

На Київщині рятувальники запобігли пожежі, яка могла знищити ціле село.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією надзвичайників, у Вишгородському районі біля села Мар'янівка загорілася суха трава на відкритій території. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився на сотні метрів, охопивши поля, кущі та городи. 

ДСНС України / ©
ДСНС України
ДСНС України / ©
ДСНС України
ДСНС України / ©
ДСНС України
ДСНС України / ©
ДСНС України

Під загрозою опинилися приватні будинки, ферма з тваринами та місцева школа. Завдяки оперативним діям рятувальників із трьох областей пожежу вдалося загасити на площі 2,8 гектара.

Нагадаємо, у Харківській області через велику пожежу було пошкоджено близько 250 будинків, і понад 600 людей довелося евакуювати.

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