Росія атакувала Київ "Шахедами": влада повідомила про наслідки

У ніч проти 9 вересня Росія намагалася завдати удару "Шахедами" по Києву. Сили ППО збили усі цілі на підступах дл столиці.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed", запущені з території курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями", - сказано у повідомленні.

Зауважили, що повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - підсумували у КМВА.

Нагадаємо, вночі 9 вересня у Києві пролунали вибухи. За даними місцевої влади, працюють сили ППО.

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