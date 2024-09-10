На Киевщине было спасено целое село: что случилось

Пожар мог охватить частные дома, ферму и местную школу.

В Киевской области спасатели предотвратили пожар, который мог уничтожить целое село.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации чрезвычайников, в Вышгородском районе возле села Марьяновка загорелась сухая трава на открытой территории. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на сотни метров, охватив поля, кусты и огороды.

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

Под угрозой оказались частные дома, ферма с животными и местная школа. Благодаря оперативным действиям спасателей из трех областей пожар удалось потушить на площади в 2,8 гектара.

Напомним, в Харьковской области из-за большого пожара было повреждено около 250 домов, и более 600 человек пришлось эвакуировать.

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