В одній зі шкіл Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: що відомо

Частина хворих учнів перебуває на лікуванні у медзакладах Києва, інші – проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.

У Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі столичних шкіл.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

"Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні у медичних закладах міста, інші – проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря", – йдеться у повідомленні.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Як відбувається зараження

Гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Симптоми гострих кишкових інфекцій

Під час гострих кишкових інфекцій з'являються такі симптоми:

слабкість,

підвищення температури,

біль у животі,

блювота і діарея.

Профілактика гострих кишкових інфекцій

Підтримуйте чистоту:

мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

мийте руки після відвідування туалету;

вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі;

захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.

Відокремлюйте сиру їжу від готової:

відокремлюйте сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів;

для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;

зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами.

Ретельно готуйте їжу:

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;

доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °С;

сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим;

ретельно підігрівайте приготовану їжу.

Зберігайте їжу при безпечній температурі:

не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години;

зберігайте приготовані страви гарячими (60 °С) аж до подавання до столу;

не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику;

не розморожуйте продукти за кімнатної температури.

Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

використовуйте чисту або очищену воду;

обирайте свіжі та незіпсовані продукти;

ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими;

не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, у КМДА розповіли про якість води в Києві у зв’язку із забрудненням Сейму.

Забруднення річок Сейм і Десна: якої якості питна вода у Києві?

Читайте також: