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Дрони заходили різними групами: вночі армія РФ атакувала Київ

Дрони заходили різними групами: вночі армія РФ атакувала Київ

Київ. / Фото: Associated Press

В місті не зафіксовані руйнування.

Вночі 10 вересня російські безпілотники атакували Київ. Повітряну тривогу в столиці було оголошено близько 04:00, а тривала вона майже дві години.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

З його слів, російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами.

"Силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - наголосив Попко. 

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували важливі об'єкти на Сумщині. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури.

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