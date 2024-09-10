Стало известно, кто командовал ударом по "Охматдету"

СБУ и ОГП объявили заочное подозрение российскому генерал-лейтенанту, командовавшему ракетным обстрелом медицинского корпуса больницы "Охматдет" в Киеве. В момент обстрела он был командующим дальней авиации ВВС РФ. Имя лица не было названо

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Два месяца назад враг прицельно ударил ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет", где находились более 600 детей. Сегодня, на месте этого удара, хочу сообщить, что Офис генерального прокурора вместе со следователями СБУ установил одного из лиц, причастных к организации и совершение этого военного преступления", – сказал он.

Он отметил, что их работа планируется тщательно и у них есть четкий план. Сейчас работают рабочие группы по разным направлениям. Главное, что их команда каждый день взаимодействует с командой Международного уголовного суда (МКС). Следователи и прокуроры постоянно работают как с полевым офисом МКС в Украине, так и с командой МКС в Гааге, и это происходит без перерыва.

Как сообщили источники одного из СМИ, имя этого генерала Сергей Кобылаш.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

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