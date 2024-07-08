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"Удар по дітях": Єрмак показав фото, як ракета РФ влучила в "Охматдит"

"Удар по дітях": Єрмак показав фото, як ракета РФ влучила в "Охматдит"

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Ракета Х-101 містить мікроелектроніку з країн-членів НАТО.

Зранку 8 липня РФ здійснила атаку на Київ та влучила ракетою Х-101 в дитячу лікарню "Охматдит". 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як російська ракета влучила в медзаклад.

Очільник ОП наголосив, що в ракеті Х-101 "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".

"Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Удар по дітях має бути однією з ключових тем. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати", - наголосив він. 

Андрій Єрмак показав фото, як ракета РФ влучила в
Андрій Єрмак показав фото, як ракета РФ влучила в "Охматдит". / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Як повідомлялося, зранку 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу - "Охматдиті". Сталися значні руйнування токсикологічного відділення медзакладу.

Стало відомо, що внаслідок удару Росії по "Охматдиту" є загиблі. Місцева влада інформує, що це дорослі. Зокрема, одна лікарка.

Росія вдарила ракетою по "Охматдиті": є загиблі

Росія вдарила ракетою по "Охматдиті": є загиблі

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