Школи Києва йдуть на канікули завчасно: скільки сидітимуть вдома

Школи столиці йдуть на канікули.

У Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу. Школярі підуть на відпочинок вже від завтра, 23 жовтня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі “Україна24”.

За словами чиновника, школи столиці йдуть на канікули на два тижні. Рішення вступає в силу від 23 жовтня.

"Від завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Наголошую, не з понеділка, а з завтрашнього дня. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Другий тиждень – ми визначимось на наступному тижні, чи це буде продовження канікул, чи це буде дистанційне навчання. Але це буде точно два тижні – школи будуть закриті, включаючи 1-4 класи", - сказав Поворозник.

Раніше мер міста Віталій Кличко попередив, що Київ найближчими днями потрапить до "червоної" зони карантину.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

Нагадаємо, у Києві 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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