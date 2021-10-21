Київ найближчими днями потрапить до "червоної" зони карантину - Кличко

Обмеження, які діятимуть у столиці, ухвалять у п’ятницю, 22 жовтня.

Днями Київ потрапить до "червоної" зони карантину.

Обмеження, які будуть діяти в столиці, ухвалять у п’ятницю, 22 жовтня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63%. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Віталій Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

"Працюйте на округах, спілкуйтеся з людьми. Пояснюйте, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у "червону" зону. Ми бачили, як це було нещодавно в деяких інших містах України", – зауважив Кличко.

Він нагадав, що на сьогодні 98% госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99% летальних випадків – це невакциновані пацієнти.

"Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши у лікарню, чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!" – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання