У Києві за добу зафіксували понад 1300 нових випадків COVID-19

Недуга продовжує забирати життя українців.

У Києві 21 жовтня зареєстрували 1323 нових випадки COVID-19. За добу в столиці одужали 277 киян, померли – 44.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 22 жовтня в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, а 8 530 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані вчора - 546 та 19 жовтня - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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