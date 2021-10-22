Києву загрожує "червона" зона: як працюватиме метро

Київський метрополітен працюватиме в звичайному режимі.

У Києві попередили про введення "червоної" зони карантину. Київський метрополітен продовжить роботу у звичному режимі. Спецперепустки для проїзду в метро поки видавати не планують.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "Сегодня".

"Спецперепусток для проїзду в метро і наземному транспорті ми поки точно не будемо видавати. На даний момент немає обґрунтувань для зупинки роботи транспорту", - говорить Поворозник.

За його словами, в столиці вже один мільйон вакцинованих громадян, які можуть жити повноцінним життям (наскільки це можливо в умовах карантину), зокрема користуватися метро.

Раніше мер міста Віталій Кличко попередив, що Київ найближчими днями потрапить до "червоної" зони карантину.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

Нагадаємо, у Києві 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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