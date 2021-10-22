Школы Киева уходят на каникулы раньше времени: сколько будут сидеть дома

Школы Киева уходят на каникулы раньше времени: сколько будут сидеть дома

Школы столицы уходят на каникулы.

В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени. Школьники пойдут на отдых уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина24".

По словам чиновника, школы столицы уходят на каникулы на две недели. Решение вступает в силу с 23 октября.

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не в понедельник, а с завтрашнего дня. Они точно будут на каникулах первую неделю. Вторая неделя — мы определимся на следующей неделе, или это будет продолжение каникул, будет ли это дистанционное обучение. Но это будет точно две недели — школы будут закрыты, включая 1-4 классы", — сказал Поворозник.

Ранее мэр города Виталий Кличко предупредил, что Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам о необходимости вакцинации.

Напомним, в Киеве 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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