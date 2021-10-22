Екснардепку з підробленим COVID-сертифікатом спіймали у "Борисполі": у ЗМІ кажуть, що це Савченко (фото)

За інформацією ЗМІ, Савченко із липовим документом поверталася з Туреччини.
В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили у двох жінок підроблені COVID-сертифікати. Однією із порушниць є начебто колишня народна депутатка Надія Савченко.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
За даними поліції, підроблені сертифікати вакцинації виявили днями у двох жінок. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.
У поліції імен офіційно не назвали. Але, за даними видань "Українська правда", LB.ua, LIGA.net та інших, йдеться начебто про Надію Савченко та її сестру Віру. Співрозмовник LIGA.net додав, що вони поверталися з Туреччини.
Підроблені документи вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Найближчим часом буде ухвалено рішення про оголошення підозри фігуранткам.
Нагадаємо, раніше у поліції пояснили, що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів.