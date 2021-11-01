Рубан розповів, коли столичні школярі повернуться до традиційного формату навчання

Київ перебуває у "червоній" зоні карантину.

У Києві, який від 1 листопада опинився у червоній зоні карантину, школи перебуватимуть на дистанційному навчанні доки не стабілізується ситуаці з коронавірусом.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть ухвалювати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - зазначив Рубан.

За його словами, рішення про дистанційку ухвалювали виходячи з того, що "Дельта"-штам атакує дітей і підлітків. Рубан наголосив: рішення щодо шкіл буде ухвалювати міська комісія ТЕБ і НС.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення до традиційнооо навчання - Ред.), коли будуть показники стабілізовуватися або знижуватися. Сьогодні таких показників немає", - наголосив Олег Рубан.

Як повідомлялося, у Києві від 1 листопада посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус. Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати: заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри. ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду.

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