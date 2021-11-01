Посварилися через собаку: у Києві єпископ побив жінку і викинув її телефон (відео)

Посварилися через собаку: у Києві єпископ побив жінку і викинув її телефон (відео)

Причиною конфлікту став собака сусідки породи той-тер'єр, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

У Києві єпископ Шепетівський Православної церкви України Андріан, в миру Руслан Кулик, побив сусідку Іванну Бережну, а потім відібрав телефон, потоптався по гаджету і викинув його у клумбу. Інцидент стався біля під'їзду їхнього будинку на Позняках.

Причиною конфлікту, за словами жінки, став її собака породи російський тойтер'єр, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV.

"У мене були руки в синцях, боліла черевна порожнина і грудна клітка. Бив мене й лаявся, принижував мене... Я навіть не встигла йому відповісти", - згадує Іванна.

Бережна намагалася отримати відео з камер відеоспостереження, де було зафіксовано її побиття, тоді священик зчепився вже з її чоловіком.

"Він говорив, що ми - сепаратисти, оскільки розмовляємо російською мовою. Ми - іноземці, він нас не розуміє. Що звертатиметься до СБУ і з'ясовуватиме, звідки ми", - розповіла Бережна.

Журналістів єпископ також намагався виштовхати у двері. Пояснень від нього отримати не вдалося.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". За результатами проведення експертизи подія може бути перекваліфікована.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у сусідку. Він вирішив втрутитись у суперечку між його матір’ю та знайомою, у результаті чого спричинив жінці тілесні ушкодження.

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