Погрожували пістолетом та імітували самогубство: у Києві хлопці знущались з беззахисної жінки та хвалились у Мережі

Один із підлітків запевняє, що пістолет несправжній.
У Києві двоє підлітків знущались із літньої жінки: вони погрожували їй пістолетом та показували, що нібито вчиняють самогубство. Відео хлопці опублікували в Instagram.
Про це повідомляють в телеграм-каналах.
На відео двоє підлітків направляють пістолет у сторону літньої жінки, яка лежить у ліжку. Беззахисна бабуся лише ховається під ковдру та нічого не говорить. Тоді один із хлопців сів біля бабусі, імітуючи самогубство. Коли молодик закінчив він сміється, на що жінка також реагує усмішкою.
Також у Мережі опублікували переписку із одним з хлопців. Він запевняє, що літній жінці все одно. А пістолет несправжній.
Нагадаємо, у Полтаві суд виніс вирок підлітку-боксеру, який до смерті побив чоловіка і зняв на телефон.
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