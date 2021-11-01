Погрожували пістолетом та імітували самогубство: у Києві хлопці знущались з беззахисної жінки та хвалились у Мережі

Погрожували пістолетом та імітували самогубство: у Києві хлопці знущались з беззахисної жінки та хвалились у Мережі

Один із підлітків запевняє, що пістолет несправжній.

У Києві двоє підлітків знущались із літньої жінки: вони погрожували їй пістолетом та показували, що нібито вчиняють самогубство. Відео хлопці опублікували в Instagram.

Про це повідомляють в телеграм-каналах.

На відео двоє підлітків направляють пістолет у сторону літньої жінки, яка лежить у ліжку. Беззахисна бабуся лише ховається під ковдру та нічого не говорить. Тоді один із хлопців сів біля бабусі, імітуючи самогубство. Коли молодик закінчив він сміється, на що жінка також реагує усмішкою.

У Києві підлітки знущались із беззахисної бабусі

Також у Мережі опублікували переписку із одним з хлопців. Він запевняє, що літній жінці все одно. А пістолет несправжній.

Фото: телеграм-канал Всевидяче око

Нагадаємо, у Полтаві суд виніс вирок підлітку-боксеру, який до смерті побив чоловіка і зняв на телефон.

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