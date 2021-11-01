У Київській області п'яний патрульний скоїв смертельну ДТП: фото, відео

У результаті аварії 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження, був доправлений до лікарні, де наступного дня помер.

У Київській області п'яний патрульний скоїв смертельну ДТП.

Аварія сталася у ніч проти 28 жовтня у Білій Церкві.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління ДБР Києва повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться у повідомленні ДБР.

Уночі 28 жовтня поліцейський завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

У результаті ДТП його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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