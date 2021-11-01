У Києві почали встановлювати новорічну ялинку: фото

Новорічну ялинку монтують на Деміївській площі.

У Голосіївському районі Києва за два місяці до Нового року почали встановлювати святкову ялинку.

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Про це повідомляє у Telegram телеканал "Київ".

Новорічну ялинку монтують на Деміївській площі, що поблизу однойменної станції метро. Судячи із дати на фото, ялинку почали монтувати у понеділок, 1 листопада.

"Кому локдаун, а на Деміївській уже монтують новорічну ялинку", - йдеться у повідомленні.

Ялинку на цій площі встановлюють щорічно. Також поруч із нею традиційно заливають великий каток.

Нагадаємо, головна ялинка країни цього року буде штучною. Її висота становитиме 31 метр. Іграшки для ялинки в Києві виготовляють на підприємстві у Львівській області.

Також у Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

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