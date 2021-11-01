Рубан рассказал, когда столичные школьники вернутся к традиционному формату обучения

Киев находится в "красной" зоне карантина.

В Киеве, который с 1 ноября оказался в "красной" зоне карантина, школы будут находиться на дистанционном обучении, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"С целью снижения роста заболеваемости - именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% – более 900 тысяч человек – позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычную очную учебу", — отметил Рубан.

По его словам, решение о дистанционке принимали исходя из того, что "Дельта"-штамм атакует детей и подростков. Рубан подчеркнул: решение о школах будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС.

"Теоретически можно это предложить (возвращение к традиционному обучению — Ред.), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться. Сегодня таких показателей нет", — подчеркнул Олег Рубан.

Как сообщалось, в Киеве от 1 ноября ужесточаются карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, заведения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры. ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление Пенсионного фонда.

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