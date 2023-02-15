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В одном из районов Киевщины будут раздаваться взрывы: какая причина

В одном из районов Киевщины будут раздаваться взрывы: какая причина

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
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В одном из районов Киевщины будут раздаваться взрывы: какая причина

Фото из открытых источников

Власти призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Жителей Киевщины предупредили о взрывах, которые будут раздаваться 16 февраля из-за запланированного проведения взрывных работ.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Там уточнили, что взрывные работы пройдут в Белоцерковском районе области.

"Завтра, 16 февраля, в Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", – говорится в заявлении военной администрации.

Напомним, 15 февраля в небе над Киевом обнаружили шесть российских воздушных зондов (воздушных шаров), часть из которых сбили силы ПВО. Военные ищут обломки, чтобы проанализировать, что это было.

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Дата публикации
Просмотры
137
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