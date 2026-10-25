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- Киев
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Бил мальчика на глазах у матери: Лубинец отреагировал на жестокий случай на Киевщине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео жестокого избиения мальчика в Киевской области и направил запросы в полицию и городской совет, требуя расследовать инцидент и обеспечить защиту детей.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео жестокого избиения мальчика в Киевской области, которое распространили в сети. По его словам, детей передали под опеку, а мужчину, фигурирующего на видео, взяли под стражу.
Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале.
Что известно об избиении мальчика в Киевской области
На видео, которое распространили онлайн-медиа, мужчина избивает маленького мальчика. Ребенок просит его прекратить и не наносить удары.
«Муж абсолютно зверски бьет малого мальчика, который в это время умоляет помиловать и не бить его. В этот момент, вероятно, мать снимает это на телефон», — написал Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что такое поведение абсолютно недопустимо. После распространения видео он направил запросы в Бориспольский городской совет и Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
«От полиции требуем объективного и беспристрастного расследования предполагаемого преступления, от городского совета — основательной информации о мерах реагирования для защиты прав детей», — отметил уполномоченный.
По словам Дмитрия Лубинца, под опеку передали не только мальчика, виденного на видео, но и других детей из семьи. Мужчину взяли под стражу. Омбудсмен сообщил, что следит за развитием ситуации.
Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в Киевской области 37-летнего мужчину подозревают в систематической пытке 10-летнего пасынка. По данным следствия, он неоднократно избивал мальчика, а видео одного из случаев правоохранители обнаружили в соцсетях.