Незаконную часовню Московского патриархата у Десятинной церкви в Киеве должны снести

Суд поддержал иск Национального музея истории Украины с требованием снести здание, построенное церковниками на его территории.

В среду, 15 февраля, Хозяйственный суд Киева принял решение, которым обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного сооружения УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

“Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта „а“ части 1 ст. 91 Земельного кодекса”, — написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, построенный представителями православной церкви Московского патриархата "храм-киоск" расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Это сооружение также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Иск Национального музея истории Украины с требованием снести сооружение, построенное церковниками на его территории, был подан в 2021 году.

Разрешение на строительство у фундаментов Десятинной церкви УПЦ МП получила в 2004 году от тогдашнего руководителя Национального музея истории Украины Сергея Чайковского. В 2012 году церковь получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея.

Напомним, ранее в селе Сокол (Рожищенская громада, Волынская область) представители УПЦ МП покинули дом, принадлежащий местному приходу Православной церкви Украины, оставив в нем "голые стены" , забрав из помещения всю мебель и сантехнику.

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